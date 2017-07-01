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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

До 9 июля 2017 года продолжена работа православной международной выставки-ярмарки "МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ"

Категория: Новости

До 9 июля 2017 года продолжена работа православной международной выставки-ярмарки "МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ"

Миссионерский отдел Одесской епархии сообщает о продолжении работы международной православной выставки-ярмарки "МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ", организованной по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, Митрополита Одесского и Измаильского.

На выставке представлены:

  • православная литература;
  • церковная утварь;
  • колокола;
  • ювелирные изделия;
  • иконы;
  • фарфор, фаянс, керамика;
  • сувениры, лен;
  • мед и прочее.

Выставка работает по адресу: Одесский ЦНТЭИ, ул.Ришельевская, 28. Время работы выставки: с 10.00 до 19.00, 9 июля  с 10.00 до 17.00.

 ВХОД СВОБОДНЫЙ.

 Телефоны для справок:

+ 38 067 488 85 71;

+ 38 093 212 91 82;

+ 38 066 474 60 80.



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