До 9 июля 2017 года продолжена работа православной международной выставки-ярмарки "МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ"

Миссионерский отдел Одесской епархии сообщает о продолжении работы международной православной выставки-ярмарки "МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ", организованной по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, Митрополита Одесского и Измаильского.

На выставке представлены:

православная литература;

церковная утварь;

колокола;

ювелирные изделия;

иконы;

фарфор, фаянс, керамика;

сувениры, лен;

мед и прочее.

Выставка работает по адресу: Одесский ЦНТЭИ, ул.Ришельевская, 28. Время работы выставки: с 10.00 до 19.00, 9 июля с 10.00 до 17.00.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Телефоны для справок:

+ 38 067 488 85 71;

+ 38 093 212 91 82;

+ 38 066 474 60 80.