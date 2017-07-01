До 9 июля 2017 года продолжена работа православной международной выставки-ярмарки "МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ"

Миссионерский отдел Одесской епархии сообщает о продолжении работы международной православной выставки-ярмарки "МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ", организованной по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, Митрополита Одесского и Измаильского.
На выставке представлены:
- православная литература;
- церковная утварь;
- колокола;
- ювелирные изделия;
- иконы;
- фарфор, фаянс, керамика;
- сувениры, лен;
- мед и прочее.
Выставка работает по адресу: Одесский ЦНТЭИ, ул.Ришельевская, 28. Время работы выставки: с 10.00 до 19.00, 9 июля с 10.00 до 17.00.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Телефоны для справок:
+ 38 067 488 85 71;
+ 38 093 212 91 82;
+ 38 066 474 60 80.