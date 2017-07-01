IBI-Rating присвоило кредитный рейтинг городу Одессе на уровне uaA с прогнозом «стабильный»

IBI-Rating сообщает о подтверждении кредитного рейтинга г. Одессы на уровне uaA с прогнозом «стабильный». Подтверждённый уровень кредитного рейтинга г. Одессы обусловлен значением города как экономического центра южной части Украины, диверсификацией экономического комплекса, сохранением высоких показателей социально-экономического развития города, часть из которых равна или превышает средние значения по стране в расчете на одного жителя.

Развитие городского хозяйства г. Одессы в 2016 году продолжало находиться под давлением экономической и политической нестабильности в Украине. При этих процессах на фоне роста среднемесячной заработной платы наблюдалось сокращение численности населения и среднесписочного количества штатных сотрудников.

В указанных условиях экономический комплекс города продолжает демонстрировать постепенное восстановление после спада в 2014-2015 гг.: темпы реализации промышленной продукции, освоения капитальных инвестиций, выполнения строительных работ превысили средние значения по стране.

Такая тенденция, а также мероприятия по децентрализации финансов позволили городу и в дальнейшем увеличивать доходную часть бюджета, улучшить диверсификацию поступлений и поддержать показатель бюджетной обеспеченности на уровне выше среднего по Украине.

По результатам 2016 года объем поступлений в бюджет г. Одессы увеличился, в сравнении с 2015 годом, на 30,6% и составил 7 442,1 млн. грн., из них собственные доходы увеличились в 1,5 раза - до 4 759,3 млн. грн. Этому способствовало увеличение налоговых (+50,7%) и неналоговых поступлений (+26,2%), доходов от операций с капиталом (в 2,2 раза), а также официальных трансфертов из бюджетов высших уровней (+7,5%). Бюджет города сведен с профицитом в сумме 11,9 млн. грн., против 343,5 млн. грн. годом ранее. Показатель общей ликвидности бюджета хотя и уменьшился на 2 п.п. до 14,1% на 01.01.2017 г., но продолжает находиться на высоком уровне.

Город продолжает сотрудничать с финансовыми институциями, в т. ч. Международными, и рассчитываться по кредитам, средства от которых направляются на развитие городской инфраструктуры. Консолидированный долг города в 2016 году увеличился на 4,2% за счет курсовой разницы и на 01.01.2017 г. составил 1 288,6 млн. грн., его соотношение к доходной части бюджета на 2016 год (без учета трансфертов) составило 27,1%, что является приемлемым показателем.

Положительно на кредитный рейтинг города могут повлиять: дальнейший рост доходной части бюджета г. Одессы; дальнейший рост и превышение показателей социально-экономического развития города в расчете на одного жителя над средними по стране, сокращение консолидированного долга города.

Негативно на кредитный рейтинг могут повлиять: ухудшение показателей выполнения доходов бюджета, снижение ликвидности, рост долговых обязательств, дальнейшее ухудшение политической или экономической ситуации в Украине либо в регионе.

Для проведения аналитического исследования были использованы материалы, полученные от г. Одессы, в том числе: годовая казначейская отчетность, показатели социально-экономического развития и бюджета города, другая необходимая внутренняя информация, а также информация из открытых источников, которую Рейтинговое агентство считает достоверной.