В результате дождя и шквалистого ветра в Одессе произошло обрушение двенадцати деревьев и их фрагментов

В результате непогоды в ночь на 4 июля 2017 года штормовым ветром повалено 5 деревьев и 7 крупных веток . На данный момент сотрудниками коммунальных предприятий «Горзелентрест» и ЖКС ведутся работы по ликвидации последствий.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Деревья и крупные ветки упали по адресам:
ул. Генерала Петрова, 38-40,
ул. Успенская, 9,
на пересечении улицы Приморской и Армянского пер.,
на углу Александровского проспекта и ул. Б. Арнаутской,
ул. Воробьева, 34,
ул. Пастера (возле Украинского театра),
ул. Филатова, 16а,
ул. Б. Арнаутская, 72-77,
на пересечении улиц В. Черновола и Б. Арнаутской,
ул. Еврейская, 12,
ул. Ореховая, 8 и на углу улиц Дача Ковалевского и 6-я Линия.
К работам по ликвидации последствий непогоды привлечены сотрудники городских предприятий, 3 вышки высотой по 17 м и трактор.