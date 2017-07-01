В результате дождя и шквалистого ветра в Одессе произошло обрушение двенадцати деревьев и их фрагментов

В результате непогоды в ночь на 4 июля 2017 года штормовым ветром повалено 5 деревьев и 7 крупных веток . На данный момент сотрудниками коммунальных предприятий «Горзелентрест» и ЖКС ведутся работы по ликвидации последствий.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Деревья и крупные ветки упали по адресам:

ул. Генерала Петрова, 38-40,

ул. Успенская, 9,

на пересечении улицы Приморской и Армянского пер.,

на углу Александровского проспекта и ул. Б. Арнаутской,

ул. Воробьева, 34,

ул. Пастера (возле Украинского театра),

ул. Филатова, 16а,

ул. Б. Арнаутская, 72-77,

на пересечении улиц В. Черновола и Б. Арнаутской,

ул. Еврейская, 12,

ул. Ореховая, 8 и на углу улиц Дача Ковалевского и 6-я Линия.

К работам по ликвидации последствий непогоды привлечены сотрудники городских предприятий, 3 вышки высотой по 17 м и трактор.