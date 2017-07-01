В Одесской области ограбили ещё один православный храм

Накануне ночью неизвестные ограбили Свято-Рождество-Богородичный храм в селе Сычавка Коминтерновского (Лиманского) района Одесской области.

Как передаёт пресс-служба Одесской епархии УПЦ, преступники проникли через окно в алтарной части храма. После этого они разбили кружки для пожертвований и взломали сейф, откуда украли деньги, которые предназначались на реставрацию храма и помощь нуждающимся.

«Ограбление Дома Божия свидетельствует, что преступники нравственно извращены и лишены всякого страха перед святыней, дерзая вламываться в храм и присваивать себе то, что собиралось трудами многих прихожан для нуждающихся людей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что преступники, украв деньги, забыли орудия вскрытия внутри сейфа.