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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Одессу и Белгород-Днестровский свяжет новая электричка

Категория: Новости


По информации пресс-службы Одесской железной дороги, Одессу и Белгород-Днестровский свяжет новая электричка. Это будет так называемая «скоростная электричка», которая будет делать всего девять остановок, что почти в полтора раза меньше обычного.

На всем пути следования состав будет останавливаться только на станциях Аккржа, Студенческая, Нагорная, Каролино-Бугаз, Лимансксая, Морская, Солнечная, Бугаз, Тира.

По имеющейся информации, поезд будет функционировать до конца лета.

Отметим, что именно  Белгород-Днестровское направление является в курортным сезон наиболее востребованным.

 



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