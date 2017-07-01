По информации пресс-службы Одесской железной дороги, Одессу и Белгород-Днестровский свяжет новая электричка. Это будет так называемая «скоростная электричка», которая будет делать всего девять остановок, что почти в полтора раза меньше обычного.

На всем пути следования состав будет останавливаться только на станциях Аккржа, Студенческая, Нагорная, Каролино-Бугаз, Лимансксая, Морская, Солнечная, Бугаз, Тира.

По имеющейся информации, поезд будет функционировать до конца лета.

Отметим, что именно Белгород-Днестровское направление является в курортным сезон наиболее востребованным.