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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Серезный пожар произошел нынешней ночью в Одесской области

Категория: Новости / Происшествия


Серезный пожар произошел нынешней ночью в Одесской области

Возгорание произошло в поселке Курортное Белгород-Днестровского района на частной базе отдыха.

По информации ГСЧС сигнал о пожаре поступил около пяти часов пятнадцати минут утра. К моменту прибытия пожарных экипажей огонь охватил постройки на площади более двухсот квадратных метров.

Тем не менее, уже к семи часам утра пожар был полностью ликвидирован.

Пострадавших нет. Что стало причиной пожара, выясняется. По неофициальным данным, не исключена возможность «занесения очага возгорания извне». Проще говоря, поджога.



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