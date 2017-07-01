Серезный пожар произошел нынешней ночью в Одесской области

Возгорание произошло в поселке Курортное Белгород-Днестровского района на частной базе отдыха.

По информации ГСЧС сигнал о пожаре поступил около пяти часов пятнадцати минут утра. К моменту прибытия пожарных экипажей огонь охватил постройки на площади более двухсот квадратных метров.

Тем не менее, уже к семи часам утра пожар был полностью ликвидирован.

Пострадавших нет. Что стало причиной пожара, выясняется. По неофициальным данным, не исключена возможность «занесения очага возгорания извне». Проще говоря, поджога.