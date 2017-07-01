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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Сегодня в Одессе автомобиль сбил пешехода и…просто уехал

Категория: Новости / Происшествия


Сегодня в Одессе автомобиль сбил пешехода и…просто уехал

По информации Патрульной полиции, это произошло около девяти утра на 4 станции Люстдорфской дороги. Пострадавшей оказалась 24-летняя девушка.

Пострадавшая госпитализирована. Автомобиль, совершивший наезд, с места происшествия скрылся.

Как сообщила Патрульная полиция, в настоящее время ведется его розыск, опрашиваются свидетели, изучается информация с расположенных в этом районе камер наружного наблюдения.

Отметим, что девушка была сбита, когда переходила дорогу по пешеходному переходу. 

В результате ДТП пешеход получила травмы — пострадавшую доставили в медицинское учреждение на диагностику.

«На месте работает следователь. Обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе следственных мероприятий», — добавили в ведомстве.



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