Снос незаконно построенных объектов остается неразрешенной задачей.

Такое заявление сделал в ходе встречи с журналистами губернатор Одесской области Максим Степанов.

По его словам, ему неизвестен ни один случай принудительного сноса таких объектов за весь период независимости Украины.

По его словам, это объясняется тем, что, во-первых, для этого в начале нужны судебные разбирательства, которые, с учетом всевозможных обжалований и кассаций, могут растянуться на годы.

«Но даже тогда, когда уже получены все необходимые судебные решения, снести незаконно возведенный объект все равно не получается. Ведь в этом случае возникает вопрос – кто, и главное, за чей счет будет производить работы?»

По мнению губернатора, в этом вопросе имеется явная законодательная недоработка, которую необходимо устранить.

И он пообещал, что проведет совещания с профильными структурами и будет готовить предложения по необходимым изменениям.