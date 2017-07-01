Одесса в предвкушении кино

Остаются считанные дни – и Одессу на девять дней захлестнет кинофестиваль, увлекая в свой мир не только поклонников этого жанра искусства, но и тех, кто раньше себя киноманом не считал. Итак, 14 июля состоится открытие очередного, Восьмого Одесского международного кинофестиваля, к слову, одного из крупнейших зрительских кинофестивалей Восточной Европы. И самое время узнать первые новости из первых уст.

Подробности предстоящего кинофестиваля огласили на пресс-конференции президент ОМКФ Виктория Тигипко, генеральный продюсер Юлия Синькевич и программный директор Антельм Видо.

Итак, одесситов ждут 120 новеньких фильмов, подавляющее большинство которых не появится в отечественном кинопрокате. Всего организаторы ОМКФ-2017 рассмотрели 911 заявок на участие, присланных из 84 стран, отобрали 12 фильмов в Международный Конкурс, 6 полнометражных и 17 короткометражных лент – в Национальный конкурс. Уже второй раз состоится конкурс европейского документального кино. Зрителей ОМКФ ожидают также внеконкурсные программы, в которые войдут: гала-премьеры, титулованные свежие киноленты, фильмы-обладатели самых престижных кинематографических наград, детские анимационные и игровые картины, премьеры самых ожидаемых сериалов, любопытные ретроспективы, специальные показы и киноперформансы.

В этот раз на обновленной Потемкинской лестнице зрителей ждет один из последних немых фильмов французского кинематографа «Дамское счастье», снятый по роману Эмиля Золя. Кинопоказ open-air будет сопровождаться не только музыкой в исполнении симфонического оркестра, но и вокалом. Для исполнения вокальной партии в ежегодном киноперформансе на Потемкинской лестнице предстанет известная французская певица, обладательница меццо-сопрано Софи Фурнье.

У Одесского фестиваля появится и новая локация – вместо Ланжероновского спуска ежедневные open-air-показы будут проходить в возрожденном Зеленом театре.

В эти июльские дни Одесса примет более трехсот гостей, которые будут представлять свою кинопродукцию. Но акцент организаторы ОМКФ делают не на selebrities, знаменитостей, давно известных и признанных, привезти которых молодому украинскому кинофестивалю чрезвычайно накладно, а порой и неподъемно. Своей задачей организаторы ОМКФ считают открытие новых звезд европейского и мирового кино и профессионалов своего дела – режиссеров, продюсеров, сценаристов.

Почетным гостем 8-го ОМКФ станет глава правления Европейской киноакадемии, польский режиссер и сценарист, номинант на Оскара Агнешка Холанд. На Одесском кинофоруме она представит свою новую ленту «След зверя», которая уже отмечена на Берлинале «Серебряным медведем».

Главой жюри Международной конкурсной программы в этом году станет знаменитый немецкий режиссер и сценарист Кристиан Петцольд. В прошлом году он был на Одесском кинофестивале вместе с семьей, представил ретроспективу своих фильмов, проверил его, так сказать, «на зуб». И все увиденное здесь так понравилось мэтру немецкого кино, что он, не задумываясь, согласился возглавить жюри в этом году. В составе жюри также: Римма Зюбина (Украина), сыгравшая главную роль в ленте-победителе Национального конкурса прошлогоднего ОМКФ «Гнездо горлицы», актриса Сибель Кекилли (Германия), кино-композитор Евгений Гальперин (Франция), режиссер и продюсер Тудор Джурджу (Румыния).

Не менее сильная команда жюри Национального конкурса: актер, герой промо-ролика 8-го ОМКФ Эйдан Тернер (Ирландия), продюсер, режиссер, сценарист, представитель направления «новая драма» Наталья Ворожбит (Украина), кинокритик и историк кино Шарль Тессон (Франция), режиссер, сценарист, продюсер Заза Урушадзе (Грузия).

Особое внимание ОМКФ-2017 – к бизнес-секции. С этой целью организован клуб инвесторов – I-club, сформированный по стандартам Форбс. Идея, кстати, не нова: престижные мировые кинофестивали давно привлекают к сотрудничеству представителей бизнес-элиты. Вот и ОМКФ приглашает к участию крупный украинский бизнес – руководителей больших корпораций и союзов, владельцев крупных компаний. Участников I-club ожидает интересная программа, включающая три большие дискуссии. Тема первой – обширна и весьма популярна у всего мирового сообщества: здоровье, медицина будущего, антистарение. Вторая дискуссия будет посвящена украинскому бизнесу, развивающемуся в крайне непростых условиях. Тема третьей дискуссии в I-club – кинематографическая. Коммерческую и культурную элиты Украины ожидает surprise-speaker – «золотой» гость ОМКФ.

В рамках ОМКФ традиционно пройдут лекции и мастер-классы для слушателей Летней киношколы. В один из дней ожидается презентация стратегии развития Украинской киноакадемии, громко заявившей о себе в апреле этого года.

Словом, программа обещает много интересного. Будет, что посмотреть и чему поучиться.