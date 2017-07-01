«И волны Каспия, и балаханский май…»

Лето – пора увлекательных путешествий. Я же отправилась за новыми впечатлениями уже в мае. Ведь мне предстояла поездка в южный край с жарким климатом – Азербайджан, в его столицу Баку.

После распада Союза распались и некогда крепкие связи пятнадцати союзных республик. Каждая с приснопамятного 91-го пошла своим путем. И мы, рожденные в СССР, а тем более, наши дети, зачастую уже имеем смутное представление, как живут и в какую сторону движутся бывшие «союзники» после обретения независимости. Попробую рассказать о том, что увидела, узнала, хотя, предупреждаю, это лишь мои субъективные путевые заметки.

Кроме того, что это «город ветров» (так трактуется название азербайджанской столицы), а его окрестности богаты месторождениями нефти и газа, что еще известно о Баку?...

Расположенный на берегу Каспийского моря, на стыке Европы и Азии, Баку, без преувеличения, является одним из красивейших городов мира со своей историей, культурой и традициями. Здесь черпали вдохновение писатели, поэты, артисты: Маяковский, Есенин, Горький, Грин, Комиссаржевская… Его улицы и берега служили местом съемок известных фильмов – «Человек-амфибия», «Бриллиантовая рука», «Тегеран-43», – когда требовался южный колорит далекой экзотической страны.

Так вот, Баку, и в целом Азербайджан, за последние лет 10-15 преобразился невероятно, и в этом преображении на постсоветском пространстве ему нет конкурентов. Неслучайно его называют новым Дубаем.

Встречающий гостей новый международный Бакинский аэропорт поражает блеском и комфортабельностью. Хотя и прежний аэропорт, построенный около двадцати лет назад, был интересно решен в архитектурном плане, но он теперь обслуживает местные авиалинии. Когда едешь из аэропорта в город, ощущаешь себя где-то в Калифорнии: широкие многополосные автобаны, лихо закрученные мосты и тоннели, пролетающие мимо сверкающие спортивные сооружения и стадионы. Большинство их были возведены сравнительно недавно. В 2015 году в столице Азербайджана проходили первые в истории Европейские игры. В них приняли участие около шести тысяч спортсменов из пятидесяти стран, состязавшихся в тридцати видах спорта. Церемония открытия и закрытия игр пора-зили тогда миллионы зрителей и пользователей сетей своей зрелищностью. Тремя годами ранее Баку принимал у себя Евровидение-2012. Тогда специально для проведения песенного конкурса был построен концертный комплекс – «Crystal Hall» на 23 тысячи зрителей, выполненный в виде светящихся кристаллов и словно качающийся на волнах Каспия. Мой нынешний приезд совпал с началом проведения в Баку IV Исламских игр солидарности – Исламиады-2017. В них соревновались на 16 спортивных аренах спортсмены из 57 стран, входящих в Спортивную федерацию исламской солидарности. Талисманами игр стали карабахские скакуны Инджа и Джасур. А прощалась я с солнечным городом, когда в Баку шли последние приготовления к проведению Гран-При Формулы-1. Контракт на проведение гонок заключен на пять лет. И Баку уже во второй раз становится центром престижных соревнований. Проведение таких масштабных международных событий обязывает. И Баку соответствует. Официальное городское такси – это роскошные лондонские кэбы, но фиолетового цвета. Они мелькают по центру тут и там, и ты уже не понимаешь, где находишься – в Лондоне или Баку?

Впечатлили и бакинские автобусы компании Bakubus. Современного дизайна, оснащенные системой кондиционирования воздуха, низкопольные, с удобными ступеньками, которые легко одолеть людям старшего возраста, автобусы ходят пока не везде.

Но этот процесс власти обещают завершить к началу 2018 года. Тогда же будет окончательно завершен и полный переход автобусов к карточной системе оплаты проезда. Удобство использования транспортной карты успела почувствовать и я, пользуясь услугами автобусов и метро. Водитель не отвлекается на оплату проезда и, Боже упаси, не возьмет с вас денег за проезд – можно рабочее место потерять. К слову, о деньгах, о них, презренных.

Решили бакинцы проблему со злостными неплательщиками коммунальных платежей. Задолжал за газ – автоматически его лишился, подача будет возобновлена только после уплаты долга. То же со светом. Никто по квартирам с угрозами не ходит. Считать деньги здесь хорошо умеют. В подъездах многоквартирных домов свет не горит всю ночь, а, как в Европе, зажигается автоматически, когда кто-то поднимается на этаж, и гаснет через пару минут.

Все это приметы нового Баку.

Но, к радости коренных бакинцев, добрые приметы прежних времен живы, их не коснулись перемены. Все так же можно прокатиться на лодочке под раскидистыми ивами по каналам бакинской Венеции. Все так же встречаются на пешеходной Торговой улице (аналог нашей Дерибасовской) друзья и влюбленные, на площади Фонтанов по-прежнему кипит жизнь. Как и раньше, здесь гуляют модницы и франты, и по ним можно узнать все о последних тенденциях фэшн-индустрии. В центре Приморского бульвара все так же возвышается возведенная в 1936 году Парашютная вышка, а неподалеку по-прежнему потчует восточной кухней кафе «Жемчужина», открывшееся 55 лет назад. И сам бульвар, претерпевший реконструкцию (теперь его протяженность не 16, а 25 (!) километров), все так же является излюбленным местом отдыха бакинцев и гостей города. Бульвар, сохранивший тенистые аллеи, обрел вторую нижнюю террасу прямо у кромки моря. Чтобы обойти его, потребуется не один час. Но бульвар можно и объехать – на открытом электро-трамвайчике. И полюбоваться экзотическими деревьями: старые оливы и баобабы привезли сюда из Италии и Аргентины, и они хорошо прижились на Каспийском побережье. Как и «новоселы» – редкие кактусы. Словом, погулять по бакинской набережной – редкое удовольствие.

Старое и новое. Они встречаются тут на каждом шагу. Новый музей ковра, в форме ковра, современный концертный зал Мугам-центр. Но, в первую очередь, конечно, спроектированный, пожалуй, лучшим архитектором современности Захой Хадид белоснежный центр Гейдара Алиева. Фантастическое сооружение, вмещающее конгресс-центр, музей, выставочные залы, не имеет ни одной прямой линии. Белый цвет символизирует бесконечность, а изогнутость формы – связь прошлого и будущего.

Я попала в Центр в Международный день музеев 18 мая. Для местных жителей вход в музеи в этот день бесплатный, и было много школьников с учителями и мам с детьми. Но прежде, чем попасть внутрь, мне захотелось обойти все это великолепие, окруженное просторными зелеными лужайками. А попав в центр, я провела в нем несколько часов. Ведь в нем расположился не только Музей современного искусства, но и Центр культурного наследия Азербайджана. Здесь действуют постоянные экспозиции старинных азербайджанских ковров, национальной одежды и народных инструментов. Последняя меня особенно поразила: возле каждого инструмента – круглый коврик, ступив на который, можно услышать звучание каждого из них. Образцы наскальных рисунков Гобустана, старинные монеты, ювелирные изделия, глиняные кувшины – отражают историю страны. Привлек внимание и проект «Мини-Азербайджан», в котором в миниатюре представлены все исторические и архитектурные памятники страны.

Но символ нового Баку – это «Flame Towers» – «Огненные башни», построенные рядом с Нагорным парком на месте прежней гостиницы «Москва». Грандиозное сооружение видно практически отовсюду. Три пылающих огненных языка – продолжение вековых традиций и на гербе Баку они не случайны. Горящие фонтаны нефти и газа в этих местах описаны путешественниками еще в средние века. На месте памятника Кирова – теперь смотровая площадка, откуда город виден как на ладони и особенно выигрышно смотрятся башни. От величественного космогонического вида зеркальных небоскребов захватывает дух. Башни интересно анимированы и иллюминированы и вечером загораются то сине-красно-зелёным триколором национального флага Азербайджана, то бегущими огнями, то громадными движущимися фигурами.

В сравнении с ними старинная Девичья башня кажется маленькой. Но это нисколько не умаляет неизменную любовь и преданность бакинцев к этому древнему символу города. Историки и сегодня спорят о времени ее закладки, склоняясь к тому, что это произошло не поздней X-XII веков. Не могут ученые точно определить и функциональное назначение самой башни. Будучи главной цитаделью Бакинской крепости, одной из самых мощных укреплений Ширваншахов, изначально башня, полагают специалисты, возводилась в качестве храма огнепоклонников, зороастрийской дахмы или обсерватории.

Можно еще долго рассказывать о Баку: об обильных базарах, восточных сладостях, знаменитом бакинском гостеприимстве и радушии. Верно? Но ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.