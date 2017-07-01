Конституция – право на счастье!

«Нам никто не мешает перевыполнить наши законы».

Виктор Черномырдин

Проведение в Украине конституционной реформы вновь стало актуальным. С одной стороны, четвертая конституционная реформа за 25 лет – как-то чересчур. Тем не менее, если учесть, что наша страна претерпевает уплотненные во времени трансформации (на что у других стран уходили столетия, у нас проходит за годы), – в результате указанных трансформаций происходит существенное изменение расстановки сил, что влечет за собой изменение главного закона страны.

Эксперты выделяют следующие этапы конституционного реформирования Украины. К первому, самому раннему, этапу можно отнести небольшие поправки времен независимости, когда несколько видоизменённая Конституция УССР должна была обслуживать интересы государственной бюрократии и «красных директоров», еще контролировавших собственность и финансовые потоки, ею генерируемые.

Но так не могло долго продолжаться, и вторым этапом стала реальная прихватизация, еще вчера «народного добра», новым классом господ, который сформировался из той же государственной бюрократии, «красных директоров» и криминала. Уже Конституция 1996 года знаменовала собой этап радикальных реформ, смыслом которых было перераспределение собственности в руки крупного национального капитала (олигархов).

Реформа 2004 года не случайно совпала с периодом первой цветной революции в нашей стране, когда миллионеры восстали против миллиардеров. Победили, как всегда, деньги, или вернее, те, у кого их больше. В результате произошло назревшее к этому времени завершение процесса перераспределения капитала. И конституционная реформа была направлена на установление стабильности и гарантирование уже полученной собственности. Что ознаменовалось сокращением президентских полномочий в пользу парламентских. Парламент к этому времени олигархи научились контролировать. Реформа 2004 года лишила президента значительной части административных полномочий. У президента остались контрольные полномочия и определенные политические возможности.

Нынешний этап – время «равноудаления» олигархов и открытия рынков. Теперь крупный украинский капитал должен на равных конкурировать с капиталом транснациональным.

Тут необходимо углубиться в предысторию вопроса. Закон неизбежной концентрации капитала никто не отменял. И потому наши украинские олигархи, созданные с российской подачи, не спали ночами – переживали, опасаясь, что рано или поздно более могущественные российские коллеги помножат их на ноль. Поэтому было принято решение разыгрывать националистическую карту с постепенным удалением от России. При этом Запада они почему-то не боялись, видимо полагая, что различие в подходах и стандартах делает их для западных коллег неуязвимыми. Опять же – повлияла западная пропаганда, утверждающая, что у них правовое государство и вообще все западные крокодилы исключительно вегетарианские. Так или иначе, но была запущена перманентная украинизация в СМИ и в образовании. А Леонид Кучма проявил недюжинное литературное дарование, написав бестселлер «Украина – не Россия».

Прошло десять лет, и происходит очередная цветная революция, приведшая к утрате многими олигархами значительной части своего политического влияния, что создает новые условия для изменения Конституции. Основной Закон в редакции 2004 года требованиям нового этапа уже не удовлетворяет.

Что же нас ждет?

Очевидно, что появляется окно возможностей для децентрализации, в которой ранее не был заинтересован крупный национальный капитал. Сейчас повышается политический вес региональных и местных элит, ранее бывших всего лишь клиентелой олигархов, и, понятно, им нужно больше власти. Реформа децентрализации, которую пытался провести президент Порошенко в 2015–2016 гг., окончилась провалом. Она не вызрела внутри страны, а была навязана международными гарантами исполнения Минских соглашений. Это дало формальный повод для сопротивления принятию реформы – особого статуса Донбасса. Но децентрализацию будут продвигать «международные партнеры» Украины просто потому, что это выгодно транснациональному капиталу. В общем, наступает время подлинной децентрализации, но начаться она должна снизу.

Кроме того, нас ждет дальнейшее сокращение полномочий президента. Это однозначно определившийся долгосрочный тренд политической эволюции страны, и, несмотря на попытки некоторых президентов ему противостоять, политическая эволюция Украины движется именно по этому направлению. Неудивительно, что в окружении президента появился новый вариант конституционной реформы, предполагающий еще большее урезание полномочий президента. В частности, предполагается, что президент будет избираться в двухпалатном парламенте.