Одесса «муралит»!

Жизнь мчится вперед в необычайном темпе. И, — хочешь не хочешь, — а приходится приспосабливаться. Тут дай Бог разобраться в разнице между «айпадами» и более-менее четко ответить на вопрос, что же оно такое — «гаджет», а новые термины, между тем, то и дело сыплются на нашу голову. Ну вот сами посудите: еще совсем недавно мы с вами привыкали к новомодному названию росписи уличных стен под названием «граффити», поражаясь художественным «новинкам», как появилось в этой теме совершенно новое направление — стрит-арт.

Имя ему — мурал

Каждый такой «артик» становился общегородским событием, многие возрадовались, что далеко не всем понятное граффити ушло в прошлое и на смену ему пришло нечто «красивенькое» на фасадах города. Понятие только-только стало приживаться, нашим гражданам уличные художники даже разъяснили, что «стрит-арт» — это что-то вроде фресок, как вдруг очередное новомодное явление стало усиленно распространяться с недавних пор. Имя ему — мурал.

Суть — та же: роспись уличных стен. Стенопись или мурал (англ. Mural - «фреска»; исп. Muro - «стена», «стена») — разновидность монументальной и декоративной живописи, выполненной непосредственно на стене. Так гласит «Википедия», после чего становится совершенно ясно, что все это новомодное — просто забытое старое. И разница лишь в том, что именно изображают уличные художники на старых и новых фасадах любимого города.

В одесских соцсетях тотальная «муральность» стала вызывать немалые дискуссии. Кто-то утверждает: «Красотища!», кто-то, наоборот, пытается донести мысль, что всего этого стрит-арто-мурального «уже слишком». Можно спорить сколько угодно. Роспись стен все равно продолжается. И о ней пишут СМИ, равно как и не устают спорить одесситы.

«Мы — жители яркого, красивого, веселого, романтического, исторического и т.д. города у моря! Наш город полон талантливыми людьми! Неужели мы не сможем, питая огромную любовь к своему городу, подарить ему еще немного настроения и привлекательности? Сможем! Для этого и был создан этот проект! Проект, с помощью которого удастся превратить Одессу в город, готовый поспорить по количеству романтических, ярких, оригинальных картин с самыми главными туристическими центрами Европы. Те работы, которые уже украшают наш город, — это огромная заслуга не только творческих людей, но и их целеустремленного характера в достижении результата!», — вот как считает социальная платформа «Доброе дело», под эгидой которой объединились многие уличные художники и те, кто готов и далее поддерживать это начинание.

Кто-то, между тем, заверяет, что старые стены нужно не «картинками» украшать, а ремонтировать-реставрировать, опять же подчеркивая, что «кажется, уже хватит» разрисовывать фасады. Между тем, Одесса продолжает «муралить».

Полотна, полотна…

Вот вам только самые последние муралы, которые появились в Одессе. «Слишком» или «не слишком», а они, судя по всему, таки будут появляться — кому-то на радость, кому-то — совсем наоборот.

Так на улице Канатной, между Малой и Большой Арнаутскими, художники из StudioPeach (самые креативные и «передовые» ребята в «муральном деле») создали настенное панно на чисто одесскую тематику. И, честно говоря, еще недавно унылая стена таки «заиграла» милыми сердцу каждого одессита образами.

Что видим? Двор! Старый одесский двор с котиками (хотя и не они главные герои «полотна»). Белье, сохнущее на веревках, знаменитая тетя Соня. И все это каким-то удивительным образом совмещено с прогуливающимся по набережной Остапом Бендером, Воронцовским маяком и ставшими уже историческими двумя шарами на Ланжероне — с отдыхающими там моряками.

Стадион «Динамо» тоже не отстал от «эпохи муралов». Там настенной живописью на спортивную тематику украсили забор — общей площадью около 400 квадратных метров. Работа была проделана титаническая. Художник Ирина Малиновская рассказывала, что контуры рисунков наносились через проектор, потому что стена огромна.

И вот — совсем свежий мурал. Он появился на Троицкой, 33. На этот раз настенная картина стала чем-то вроде «кусочка» Парижа в Одессе (кстати, французские мотивы не впервые появляются на стенах одесских домов). На это настенное произведение деньги собирали сами одесситы. И вот вам, как видите на фото, магазинчики-кафешечки в чисто французском стиле. Автор творения — художник Игорь Матроскин.

Как повелось, не успело настенное творение высохнуть, как активные граждане снова и снова стали спорить по этому поводу. Радостные охи с ахами наткнулись на не менее активно выражаемое мнение, что всех этих «картинок» в городе становится слишком много. Вопрос остается открытым. Тут, как говорится, время покажет. Если, конечно, настенные картины окажутся долговечными.

Ну и, чтобы исчерпать тему Одессы «муральной», споры по поводу которой не утихают, да и вряд ли скоро утихнут, стоит упомянуть о еще одном факте: муралы, как и фасады домов, где их еще нет, время от времени похабят непристойными надписями. Кстати, и граффитчики порой исписывают их «в своем стиле», нанося поверх настенных картин свои «знаки», которые потом «отодрать» становится большой проблемой. Так пострадал мурал с изображением жизни Одессы ХIХ века на улице Еврейской. Кстати, эту настенную картину восстановили в прежней красе — очистили от огромных надписей, которыми (в отместку, что ли?) разрисовали ее граффитчики.