Путь на Кинбурнскую косу открыт

Наша газета недавно рассказывала об уникальном природном уголке нашего региона – Кинбурнской косе. Это действительно подарок природы, который пока не разрушил человек. Полюбоваться уникальным уголком до настоящего времени могли только большие любители путешествий и «дикого» отдыха. А здесь действительно есть уникальная возможность искупаться в чистой морской воде и понежиться на белоснежном песке. Здесь естественный пляж протянулся на 40 километров.

Вот только добираться сюда было непросто. Дело в том, что по суше на косу можно добраться только со стороны Голопристанского района Херсонской области. Но так как на острове нет дороги, а остров в основном песчаный, а порой на пути попадаются болотные места и озера, проехать здесь можно лишь на мощном внедорожнике, – поэтому сюда ездили отдельные смельчаки.

Есть и другой путь – от Очакова ходит катер. Но до Очакова надо добираться автотранспортом. Добравшись на косу, дальнейший путь придется проделывать пешком – транспорта здесь нет. Такие неудобства людям не нравятся, вот почему туристов на косе и полуострове бывает немного. А те, кто здесь побывал хотя бы раз, как правило, приезжает сюда еще и еще раз.

Как сделать Кинбурнский заповедник доступным для многих желающих? Над этой проблемой годами работали туристические организации Николаевской, Херсонской и Одесской областей. Место, привлекающее туристов. Однако проблема с транспортом не давала возможность сделать его доступным для многих. Днями эта проблема была решена. На косу прибыло сразу две «ракеты» на подводных крыльях. Одна привезла пассажиров из Николаева, другая из Херсона. Это первые, но не пробные рейсы «ракеты». Отныне они сюда будут ходить постоянно.

Надо сказать, что открытие водных маршрутов – заслуга ведущей украинской сельскохозяйственной компании «НУБИЛОН», которая имеет не только 82,5 тысяч сельскохозяйственных угодий в стране, но и владеет судостроительным – судоремонтным заводом. Вот на этом заводе и построили суда на подводных крыльях. В этом году компания открыла водные маршруты Николаев – Вознесенск и Новая Каховка – Херсон – Голая Пристань. А теперь компания соединила Херсон и Николаев с Кинбурнской косой. Те, кто имел счастье прокатиться на «ракете» с ветерком, ощутил неописуемое удовольствие. «Ракета» доставила пассажиров в заповедное место за полтора часа. Сама поездка на катере уже впечатляет. Отчалив от речного вокзала, «ракета» на огромной скорости словно парит над поверхностью воды. А мимо проплывают неописуемые плавни Днепра. Затем, когда оканчивается река, взору открывается необозримое пространство Днепровского лимана, который соединяется с Южным Бугом. Еще несколько минут – и справа замаячил Очаков. Слева расположен искусственный остров Первомайский и затем проходит невидимая линия, где вода Днепро – Бугского лимана соединяется с Черным морем. «Ракета» делает крутой левый поворот и судно мчит вдоль Кинбурнской косы. И вот – судно на подводных крыльях плавно причаливает к берегу. В этот день оба судна из Херсона и Николаева прибыли одновременно.

Кстати, о причале. Его отсутствие на полуострове и было основным тормозом открытия на косу пассажиркой линии теплоходов. До этого здесь был причал, но очень примитивный и к тому же к нему из-за мелководья не могли причаливать большие суда. Теперь и эта проблема решена.

На косе построили новый уникальный причал, который расположен так, что к нему могут подходить суда с осадкой до 2,5 метров. Это позволить причаливать любым судам, особенно пассажирским теплоходам распространенного типа «ОМ» и различным катерам. Его уникальность еще и в том, что он собран из плавучих понтонов, что позволяет при необходимости в любое время переместить его в другое место. При этом – не нарушая экологическое равновесие.

Открытие пассажирской линии на Кинбурнскую косу жители двух областей считают историческим событием. Оно вселяют надежду, что украинский пассажирский флот возродится. А у нас осталась ностальгия о прошлом флоте. Ведь в 1991 году в Украине было 2,5 тысячи пассажирских судов, в том числе 100 на подводных крыльях. Сейчас у нас осталось всего 100 пассажирских судов, в том числе 10 на подводных крыльях, но на ходу лишь 4, которые задействовал «НИБУЛОН»!

К июлю нынешнего года водный маршрут к Кинбурнской косе из Николаева и Херсона будет регулярным и ежедневным. Определена и стоимость билета, в один конец она составит 150 гривен. С учетом сервиса – проезд того стоит. Специалисты подсчитали, что если добираться на косу маршруткой через Очаков, а затем переправляться на катере, то проезд обходится в такую же сумму. Но сколько при этом неудобств, да и безопасность не гарантируется.

Конечно, открытие пассажирской линии в зону отдыха – прекрасная идея, но одесситов, жителей Николаева и Херсона очень интересует, когда эти города будут связаны «ракетами», как было прежде.

Кто решится воспользоваться поездкой на Кинбурнскую косу, должен знать, что это приграничная зона. Поэтому вы должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность и выполнять правила пограничного режима. Напоминаем, с сентября 2014 года в этом районе действуют дополнительные режимные ограничения. Гражданам запрещается проводить авиационные работы, охотиться, совершать туристические путешествия и прыжки со всеми видами парашютов, а также пользоваться плавсредствами без прадварительного информирования пограничного подразделения, в зоне ответственности которого проводится такая деятельность. Если решитесь на такие действия, должны за 24 часа письменно поставить в известность пограничников. К тому же, в период с 22.00 до 5.00 гражданам запрещается находиться на побережье, кроме мест массового отдыха.