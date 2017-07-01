Сергей Кивалов: За такие законы рука не поднимается голосовать

На днях СМИ облетела «сенсация»: была обнародована информация, которая и так находится в открытом доступе, - о количестве голосований каждого депутата.

Подтекст такой: кто мало голосовал, тот нерадивый депутат. Я заявляю – это банальная манипуляция, попытка перенаправить внимание общественности с низкого качества законопроектов к недостаточному количеству голосований. Я нахожусь в сессионном зале, но никогда не нажму кнопку «за» законы, призванные нанести вред или уничтожить государство Украина. А ведь другие законы сейчас принимаются крайне редко. Так кто же нерадивый депутат – тот, кто пытается противостоять плану по уничтожению страны и ее самых незащищенных граждан? Или тот, кто послушно жмет на кнопки так, как велят? И люди должны следить не за тем, чтобы депутаты побольше голосовали, а за тем, сколько им останется на пропитание (если вообще останется) после оплаты коммуналки, за которую и проголосовали эти послушные депутаты.

Никто не хочет возразить принятым вместе с Кодексами нормам о почти автоматическом списании денег с банковских карт у людей, задолжавший за коммуналку? Эта информация, почему-то, общественными организациями широко не распространяется. Уверен, что эта норма не найдет даже минимальной поддержки у наших граждан. Или люди радуются повышению пенсионного возраста, который им быстро организовали такие вот «дисциплинированные» парламентарии? Если у кого-то вызывает сомнения точка зрения людей по этим вопросам – можно спросить у них, просто выйдя на улицу.

Ко второму чтению законопроекта по новым Кодексам я, безусловно, внесу свои поправки. И обязательно – об исключении нормы о списывании денег со счетов.

Но думаю, что в этом парламенте, где систематическое циничное нарушение Регламента стало нормой, где законопроекты от оппозиционных депутатов просто не вносят в повестку дня и не ставят на голосование, а их поправки игнорируют по политическим соображениям – шансов для принятия законов в интересах людей практически нет.