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  • Дата: Сегодня, 19:06
Сегодня, 19:06

Социальный проект в действии: бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей

Категория: Новости / Наука и образование


Социальный проект в действии: бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей

В  Одессе на базе Международного гуманитарного университета уже третий год работают специализированные бесплатные курсы для пенсионеров. Социальный проект действует по инициативе народного депутата Украины Сергея Кивалова и пользуется большой популярностью среди пенсионеров Приморского района города Одессы.  Состоялся уже 17-й набор на  бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей. На этот раз  обучаться компьютерным премудростям  приступил 91 пенсионер, самому старшему учащемуся – 80 лет. Занятия будут проходить в небольших группах и в две смены, то есть у слушателей есть возможность выбрать наиболее удобное для себя время. Обучать пожилых людей будут  студенты - магистры и преподаватели МГУ.

Социальный проект в действии: бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей

 

Мы услышали по одному из одесских телеканалов объявление о том, что можно прийти и научиться пользоваться компьютером в МГУ и курсы бесплатные, в начале подумали, что такого быть не может  у нас в стране,  но вот теперь мы здесь, сегодня первый день занятий и мы невероятно рады этому. Мы уже  познакомились с нашим преподавателями и уверены,  что с такими профессионалами своего дела у нас все получится. Отдельно хотелось бы поблагодарить Сергея Кивалова за то, что он  с таким уважением и понимаем к нам относиться, ведь для пожилых людей  - оплатить стандартные компьютерные курсы это непосильная ноша.
рассказывает Светлана Губанова.

Социальный проект в действии: бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей

 

«У меня цель – свободно общаться с внуками по Интернету и быть всегда  в курсы новостей  и я уверен, что здесь меня научат и это будет большим сюрпризом для моих родных , которые уже разуверились в том, что я когда-нибудь освою компьютер. Хотелось бы сказать слова благодарности Сергею Васильевичу Кивалову за предоставленную возможность учиться на компьютерных курсах»
-

говорит Игорь Андреевич.

Социальный проект в действии: бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей

 

 

Сергей Кивалов поздравил пенсионеров с началом изучения компьютера и пожелал новым студентам МГУ  достичь поставленных целей.

Социальный проект в действии: бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей

 

Мы продолжаем нашу социальную программу МГУ, реализация которой началась еще 3 года назад, мы всячески поддерживаем  и развиваем эту инициативу. Я уверен, что вместе мы делам очень важное дело. Наше старшее поколение должно шагать в ногу со временем, им просто необходимо освоить компьютер.  Хочу отметить, что это абсолютно бесплатные курсы для пожилых людей. Наши  студенты это самые дисциплинированные ученики, об этом мне рассказывают преподаватели . И я рад, что у них получается освоить компьютер . Есть скептики , которые мне говорили , что в 70-80 лет  нельзя научить компьютерным знаниям , так вот они ошиблись . Яркий тому пример более 1500 наших выпускников курсов , которые отлично овладели компьютером и теперь общаются со своими родными , смотрят и читают новости и даже находят себе   работу в Интернете. Наши студенты - люди с колоссальным жизненным и трудовым опытом. У некоторых наших слушателей трудовой стаж – порядка 60 лет, многие из них участники боевых действий и это большая гордость для нас принимать их и обучать  в МГУ.
 —

подчеркнул Сергей Кивалов.

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Социальный проект в действии: бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей
Социальный проект в действии: бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей
Социальный проект в действии: бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей
Социальный проект в действии: бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей
Социальный проект в действии: бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей
Социальный проект в действии: бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей
Социальный проект в действии: бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей
Социальный проект в действии: бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей
Социальный проект в действии: бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей
Социальный проект в действии: бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей

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