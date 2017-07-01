Социальный проект в действии: бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей

В Одессе на базе Международного гуманитарного университета уже третий год работают специализированные бесплатные курсы для пенсионеров. Социальный проект действует по инициативе народного депутата Украины Сергея Кивалова и пользуется большой популярностью среди пенсионеров Приморского района города Одессы. Состоялся уже 17-й набор на бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей. На этот раз обучаться компьютерным премудростям приступил 91 пенсионер, самому старшему учащемуся – 80 лет. Занятия будут проходить в небольших группах и в две смены, то есть у слушателей есть возможность выбрать наиболее удобное для себя время. Обучать пожилых людей будут студенты - магистры и преподаватели МГУ.

Мы услышали по одному из одесских телеканалов объявление о том, что можно прийти и научиться пользоваться компьютером в МГУ и курсы бесплатные, в начале подумали, что такого быть не может у нас в стране, но вот теперь мы здесь, сегодня первый день занятий и мы невероятно рады этому. Мы уже познакомились с нашим преподавателями и уверены, что с такими профессионалами своего дела у нас все получится. Отдельно хотелось бы поблагодарить Сергея Кивалова за то, что он с таким уважением и понимаем к нам относиться, ведь для пожилых людей - оплатить стандартные компьютерные курсы это непосильная ноша. —рассказывает Светлана Губанова.

«У меня цель – свободно общаться с внуками по Интернету и быть всегда в курсы новостей и я уверен, что здесь меня научат и это будет большим сюрпризом для моих родных , которые уже разуверились в том, что я когда-нибудь освою компьютер. Хотелось бы сказать слова благодарности Сергею Васильевичу Кивалову за предоставленную возможность учиться на компьютерных курсах» -

говорит Игорь Андреевич.

Сергей Кивалов поздравил пенсионеров с началом изучения компьютера и пожелал новым студентам МГУ достичь поставленных целей.

Мы продолжаем нашу социальную программу МГУ, реализация которой началась еще 3 года назад, мы всячески поддерживаем и развиваем эту инициативу. Я уверен, что вместе мы делам очень важное дело. Наше старшее поколение должно шагать в ногу со временем, им просто необходимо освоить компьютер. Хочу отметить, что это абсолютно бесплатные курсы для пожилых людей. Наши студенты это самые дисциплинированные ученики, об этом мне рассказывают преподаватели . И я рад, что у них получается освоить компьютер . Есть скептики , которые мне говорили , что в 70-80 лет нельзя научить компьютерным знаниям , так вот они ошиблись . Яркий тому пример более 1500 наших выпускников курсов , которые отлично овладели компьютером и теперь общаются со своими родными , смотрят и читают новости и даже находят себе работу в Интернете. Наши студенты - люди с колоссальным жизненным и трудовым опытом. У некоторых наших слушателей трудовой стаж – порядка 60 лет, многие из них участники боевых действий и это большая гордость для нас принимать их и обучать в МГУ. —

подчеркнул Сергей Кивалов.