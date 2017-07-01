С начала года на территории области установлено более четырехсот случаев нарушений строительного законодательства

Такие данные привел в ходе аппаратного совещания в областной администрации исполняющий обязанности руководителя Государственного архитектурно-строительного контроля в Одесской области Сергей Шостацкий.

По его словам, за первый и второй кварталы нынешнего года в регионе было проведено семьдесят две плановых и пятьсот пятьдесят две внеплановых проверки!»,

В результате выявлено более четырехсот различных нарушений. По фактам нарушений только за первый квартал уже составлено двести семьдесят шесть административных протоколов и наложено штрафных санкций на сумму 19,9 миллионов гривен.

Однако, как выяснилось, из них реально поступило пока только 621 тысяча гривен.

Для взыскания остальных штрафов, по всей вероятности, придется обращаться в суд.