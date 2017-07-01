На Одесском Припортовом заводе нужно сменить менеджмент и создать наблюдательный совет

Такое мнение высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его мнению, «…стоимость предприятия за последние годы фактически не изменилась», а для повышения эффективности его работы нужно, в первую очередь, «…сменить менеджмент при участии иностранных партнеров!»

Отметим, однако, что на рентабельность работы предприятия негативно сказались сразу два совпавших фактора – резкое повышение стоимости газа, который для ОПЗ является, что называется, «средством производства» и снижение спроса, а соответственно и стоимости аммиака и карбамида, которые являются основной продукцией предприятия.

Кроме того, интерес к ОПЗ существенно подпортила скандальная атмосфера , созданная вокруг него при активном участии бывшего губернатора одесской области Михаила Саакашвили.

Напомним, что тогда по мнению ряда экспертов, цель этих действий как раз и состояла в том, чтобы сорвать приватизацию, «отвадить» крупных иностранных инвесторов , сбить стартовую цену предприятия, чтобы потом приобрести его т.с. «по дешевке».