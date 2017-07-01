В Одесской области нашли целую сумку боеприпасов

По информации ГУНП в Одесской области, это произошло накануне в селе Выпасное Белгород-Днестровского района.

Там утром местный житель на своем участке обнаружил сумку, в которой оказались тротиловые шашки, запалы, несколько сотен боевых патронов и даже заряд для гранатомета.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли «находку». Начато расследование в рамках статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Владелец арсенала пока не установлен.