В Измаиле поймали вора автомобильных номеров

В Измаиле полицейские задержали 34-летнего мужчину, который неоднократно похищал с автомобилей государственные номера и требовал с владельцев денежное вознаграждение за их возвращение.

Как сообщили в отделе полиции, в дежурную часть стали обращаться граждане с одной и той же проблемой. У всех обратившихся были похищены с их транспортного средства госномера.

Общаясь с пострадавшими правоохранители выяснили, что все они находили оставленную злоумышленником записку с текстом, где было предложено за перечисление денежных средств на счет мобильного телефона, вернуть свои автомобильные номера. Из пяти граждан, которые обратились за помощью в полицию, двое владельцев транспортных средств, перечислили на счет злоумышленника денежные средства на общую сумму 1000 гривен. В дальнейшем ими было получено сообщение, в котором говорилось, где находятся похищенные номера.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение.

На одной из улиц подозреваемый был замечен во время того, как катил по дороге мопед, который, как выяснилось, он похитил.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания в совершении кражи автомобильных номеров и требования с владельцев автомобилей денег за их возврат.

«На сегодня злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.189 (вымогательство) и ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, — рассказывает начальник Измаильского отдела полиции майор полиции Александр Суржик.- Измаильский межрайонный суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По окончанию следствия обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства будет направлен в суд, который и примет в отношении фигуранта решения».

За содеянное законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.