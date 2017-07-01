Правила дорожного движения будут сдавать по новым, исправленным вопросам

С конца июня теоретическую часть экзамена для получения водительского удостоверения украинцы начали сдавать по новым, исправленным вопросам ПДД в сервисных центрах МВД, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Этому предшествовала большая и кропотливая работа. Главный сервисный центр МВД впервые в Украине провел общественное онлайн-обсуждение экзаменационных вопросов по правилам дорожного движения, по которым сдавали экзамены для получения водительского удостоверения. В обсуждении приняли участие более 10 000 граждан — это и рядовые граждане, и преподаватели профильных учебных заведений. К вопросам было внесено более 800 поправок.

Вопросы актуализировали, исправив их в соответствии с современной ситуацией на дорогах. Больше внимания в билетах уделили практическим навыкам, которые пригодятся будущим водителям во время управления транспортным средством.

Кроме этого, вопросы сгруппировали соответственно категорий водительского удостоверения. Таким образом, водителям легковых автомобилей, например, не придется отвечать на вопросы, связанные с управлением автобусами или грузовиками. Сейчас таких вопросов будет введено 2500 с возможностью их дополнения.

«Наша цель состояла в том, чтобы провести детальный анализ всех предложений и замечаний к экзаменационным вопросам, удалить логические ошибки, двусмысленность в вариантах ответов и несоответствия», — отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

К концу 2017 года году запланировано также внедрение усиленного контроля над процессом составления как теоретических, так и практических экзаменов.

