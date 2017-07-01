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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Поймали мужчину, совершившего пятнадцать краж из автомобилей

Категория: Новости

Поймали мужчину, совершившего пятнадцать краж из автомобилей

На счету 41-летнего мужчины пятнадцать краж из автомобилей на территории Суворовского района города Одессы за январь-апрель этого года.

Следствие рассказало, что воровал мужчина по одной и той же схеме: разбив с помощью металлического прута стекло, он проникал в салон или багажник и забирал все, что имело хоть какую-то ценность.

Таким образом, с января по апрель текущего года зон ограбил 15 авто на территории Суворовского района города. Его добычей стали несколько видеорегистраторов и автомагнитол, навигатор, электрогенератор, деньги, наборы инструментов, документы и другое имущество потерпевших на сумму от 300 до 30000 гривен. Похищенное мужчина сразу же продавал, а деньги тратил на собственные нужды.

Суворовский отдел полиции в г. Одессе cообщил, что досудебное следствие завершено,обвинительные акты по части статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины направлено в суд. Одесситу грозит арест на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.



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