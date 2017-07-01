Полицейским пришлось почти 170 километров гоняться за финансовыми инспекторами, пойманными на взятке

Финансовые инспекторы в Одесской области пытались сбежать, пойманные «на горячем» во время получения взятки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что руководитель лесного хозяйства предлагал и дал государственным финансовым инспекторам 30 тысяч гривен за утаивание выявленных на 100 тысяч гривен финансовых нарушений в деятельности предприятия.

Задержанные фининспекторы пытались сбежать с места преступления на автомобиле. Полицейскому патрулю пришлось почти 170 километров гоняться за ними по дорогам Одесчины вместе с работниками прокуратуры.