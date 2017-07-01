Неизвестный расстреливает собак и кошек на улицах Молдаванки. По разным данным, пострадали больше десятка домашних питомцев.

Так, на ул. Косвенной рыжему коту поля угодила в спину. Его удалось спасти. А кот, раненый в живот, погиб.

Очевидцы сообщают, что стрелок «работает» днем, когда на улицах играют дети, и часто убивает животных у них на глазах.

Местные жители подозревают в преступлениях молодого мужчину, который ведет стрельбу с верхних этажей, но доказать пока ничего не могут. Они написали коллективное заявление в полицию. Но нему в полиции завели уголовное производство по факту жестокого обращения с животными