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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Неизвестный расстреливает собак и кошек

Категория: Новости

Неизвестный расстреливает собак и кошек

Неизвестный расстреливает собак и кошек на улицах Молдаванки. По разным данным, пострадали больше десятка домашних питомцев.
Так, на ул. Косвенной рыжему коту поля угодила в спину. Его удалось спасти. А кот, раненый в живот, погиб.
Очевидцы сообщают, что стрелок «работает» днем, когда на улицах играют дети, и часто убивает животных у них на глазах.
Местные жители подозревают в преступлениях молодого мужчину, который ведет стрельбу с верхних этажей, но доказать пока ничего не могут. Они написали коллективное заявление в полицию. Но нему в полиции завели уголовное производство по факту жестокого обращения с животными



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