Из-за маленькой собаки две женщины жестоко избили третью

Вчера вечером в торговом центр «Ривьера» рядом с кассами магазина «Ашан» произошёл инцидент между тремя женщинами. Были разбиты телефон и очки жертвы, она вся была исцарапана, в руках сжимала маленькую собаку, а рядом стоял малолетний ребёнок.

Одесситка просила о помощи. Однако покупатели не слышали её, а просто наблюдали, словно смотрели развлекательное шоу, как две дамы жестоко избивали третью, которая крепко сжимала маленькую собаку, а рядом стоят малолетний ребёнок. При этом никто не вызвал ни охрану, ни полицию.

Поражает не только жестокость, с которой происходило избиение, но и равнодушие горожан. Когда конфликт утих, одна из драчуний бросила в лицо потерпевшей деньги, выхватила животное и скрылась в неизвестном направлении.

О случившемся рассказала одна из свидетельниц драки. Как удалось выяснить, пострадавшая некоторое время назад купила щенка у двух гражданок, но её семья не захотела иметь животное в доме. Поэтому покупательница позвонила продавцу, объяснив ситуацию, и попросила вернуть ей деньги, а она им – собаку. Договорились встретиться в торговом центре, но заводчица не захотела возвращать деньги, а вот от животного – не отказывалась. Поэтому и возникла драка.

Потерпевшая молодая женщина обратилась за помощью к сотрудникам полиции, чтобы наказать в рамках закона своих обидчиц.