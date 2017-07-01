Серьезный пожар произошел на нефтебазе в Одесской области

По информации ГСЧС , в нефтебазе в районе Усатово загорелся бензовоз.

По предварительной информации, пострадали два человека. По предварительной информации, помимо поджара имел место взрыв бензовоза, который произошел во время заправки.

Поэтому тот факт, что удалось избежать куда более масштабной катастрофы, можно считать счастливой случайностью.

Как сообщили в ГСЧС. Сигнал о происшествии поступил в 11 часов 30 минут. Через двадцать минут там уже были пожарные экипажи. Благодаря самоотверженной работе спасателей удалосьт предотвратить распространение огня на находящиеся поблизости резервуары и ликвидировать последствия возгорания.

Причины происшедшего выясняются. В ликвидации ЧП принимали участие шестьдесят человек личного состава и почти два десятка единиуцц спецтехники.