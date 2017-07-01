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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В Одессе продолжают продлевать и без того самые длинные пассажирские маршруты

Категория: Новости


В Одессе продолжают продлевать и без того самые длинные пассажирские маршруты

Городские власти и перевозчики приняли решение о продлении еще одного пассажирского маршрута. Им стал маршрут № 127, который связывает жилмассив Черемушки через центр города с поселком Котовского.

Ранее он двигался про маршруту «улица Генерала Петрова –Рынок «Початок» и находился в пути в одну сторону более полутора часов.

Терерь его конечная остановка переносится с улицы Генерала Петрова на Школьный аэродром.

В результате этот маршрут войдет в число наиболее протяженных пассажирских маршрутов Одессы.

Отметим, что одесские перевозчики уже неоднократно «жаловались», что городские маршруты являются самыми протяженными в Украине и потому их работа в рамках нынешнего тарифа нерентабельна.

Почему в таких условиях они продолжают удлинять уже действующие маршруты, пока непонятно.



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