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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

На Фонтане полиция сбила пешехода

Категория: Новости

На Фонтане полиция сбила пешехода

Сегодня утром на Фонтанской дороге водитель служебного автомобиля полиции сбил пешехода.По данным пресс-службы патрульной полиции г.Одессы, водитель автомобиля Toyota Prius двигаясь в крайнем правом ряду по Фонтанской дороге в направлении улицы Чубаевской совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть дороги слева на право в неустановленном месте.

Пешеход получила травмы. Пострадавшая доставлена в лечебное учреждение. Материалы происшествия оформлены и направлены в следственные органы прокуратуры.



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