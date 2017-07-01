На Фонтане полиция сбила пешехода

Сегодня утром на Фонтанской дороге водитель служебного автомобиля полиции сбил пешехода.По данным пресс-службы патрульной полиции г.Одессы, водитель автомобиля Toyota Prius двигаясь в крайнем правом ряду по Фонтанской дороге в направлении улицы Чубаевской совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть дороги слева на право в неустановленном месте.

Пешеход получила травмы. Пострадавшая доставлена в лечебное учреждение. Материалы происшествия оформлены и направлены в следственные органы прокуратуры.