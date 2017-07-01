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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Цены на жилье в Одессе почти сравнялись со столичными

Категория: Новости

Цены на жилье в Одессе почти сравнялись со столичными

Одесса уже на втором месте по стоимости жилья в Украине. Дороже только в Киеве. 

Специалисты издания  Domik.ua провели анализ стоимости однокомнатных квартир в разных регионах Украины по состоянию на июнь нынешнего года.

Оказалось, что однокомнатная квартира в одесских новостройках обойдется сейчас не меньше, чем в 42 тыс. долларов, тогда как в Киеве такая квартира будет стоить 45 тыс. долларов. Примечательно, что в Львове однушки котируются по цене в 27 тыс. долларов, а в Херсоне так вообще – 14 тыс. долларов.

Пафос курортного города вынуждает одесситов страдать от высоких цен на продукты, услуги и жилье при совершенном несоответствии средней зарплаты предлагаемому ценовому уровню жизни.



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