В Одессе задержаны двое мужчин за убийство девушки из «сайт знакомств». Об этом сообщает Stringer.media, со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Одесской области.

41–летний мужчина пригласил свою знакомую из «сайта знакомств» на автомобильную прогулку. На Кишиневской трассе к ним подсел его 36–летний сообщник. Уже в машине они принялись угрожать женщине, выпытывая информацию о ее благосостоянии.

Девушка сопротивлялась. Тогда они, заклеив ей рот и связав руки, вытащили ее из машины в лесополосу. В какой–то момент несчастной удалось сбежать от своих мучителей. Однако они догнали ее и один из злоумышленников задушил ее. После чего убийцы закопали труп в лесополосе. Завладев ключами жертвы, преступники вернулись в Одессу и проникли в ее квартиру. Улов им достался богатый: норковая шуба, золотые изделия, 2000 долларов США, ноутбук, мобильный телефон, банковские карточки. При этом они «захватили» с собой духи, косметику, женскую сумку, солнцезащитные очки и другие вещи убитой. Также они нашли документы, свидетельство о регистрации автомобиля Нyundai и ключи от него.

Угнанный автомобиль они продали в одном из регионов Украины.

Преступники задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 185 (кража), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Также проверяется причастность данных лиц к совершению подобных преступлений.