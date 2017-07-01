Нищета региональной политики в исполнении псевдореформаторов

На днях Ассоциации городов Украины отпраздновала свою 25-ую годовщину. Торжественное мероприятия посетил и президент Украины Петр Порошенко. Тема региональной политики – одна из наиболее актуальных для сегодняшнего дня. Как известно, нынешняя власть утвердилась в высоких кабинетах во многом за счет обещаний провести всеобъемлющую децентрализацию управления. И покончить с пагубной практикой, когда все более-менее значимые вопросы жизни регионов решались в Киеве. Однако, процесс децентрализации остановился на полпути.
Из обещанной всеобъемлющей децентрализации регионы получили минимум – была изменена налоговая база и частично изменена формула финансирования местных бюджетов. Но все равно большинство налоговых поступлений контролирует центр. Все остальные обещания оказались не выполненными. А именно, «зависла» реформа регионального управления, когда госадминистрации должны были заменить исполкомы, введен институт префектов, наделенный контролирующими и координирующими функциями. «Провисла» децентрализация и в гуманитарной сфере. Как и прежде, «декоммунизаторы» в Киеве решают, как переименовывать улицы и какие учебные предметы преподавать в школах.