Нищета региональной политики в исполнении псевдореформаторов

На днях Ассоциации городов Украины отпраздновала свою 25-ую годовщину. Торжественное мероприятия посетил и президент Украины Петр Порошенко. Тема региональной политики – одна из наиболее актуальных для сегодняшнего дня. Как известно, нынешняя власть утвердилась в высоких кабинетах во многом за счет обещаний провести всеобъемлющую децентрализацию управления. И покончить с пагубной практикой, когда все более-менее значимые вопросы жизни регионов решались в Киеве. Однако, процесс децентрализации остановился на полпути.

«Пустые пафосные речи стали неотъемлемыми атрибутами нашей власти. Из того, что она вещает на телеканалах и выступлениях, все меньше можно получить реалистическую оценку причин социально-экономического кризиса в стране. И, соответственно, все больше она распространяется о каких-то мифических успехах»

, - комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Из обещанной всеобъемлющей децентрализации регионы получили минимум – была изменена налоговая база и частично изменена формула финансирования местных бюджетов. Но все равно большинство налоговых поступлений контролирует центр. Все остальные обещания оказались не выполненными. А именно, «зависла» реформа регионального управления, когда госадминистрации должны были заменить исполкомы, введен институт префектов, наделенный контролирующими и координирующими функциями. «Провисла» децентрализация и в гуманитарной сфере. Как и прежде, «декоммунизаторы» в Киеве решают, как переименовывать улицы и какие учебные предметы преподавать в школах.

«Имея всю полноту власти, правительство не в состоянии обеспечить стабильный экономический рост. Псевдореформы, которыми оно занято, не дают желаемого результата. Украине необходима новая региональная политика. Регионы должны получить реальные полномочия для её проведения. Предвыборные обещания относительно увеличения прав регионов и проведения всеобъемлющей реформы региональной политики оказались невыполненными»

, - отмечает Виктор Баранский.