Связи Львова с Одессой окрепнут. Но только до конца лета

До конца лета между Одессой и Львовом будет запущен новый поезд.

Как сообщает пресс-служба Одесской железной дороги, поезд будет курсировать до конца августа через день.

Отправляться из Львова он будет в 16 часов 20 минут, а прибывать в Одессу –в 5 часов утра.

Из Одессы же составы будет отправляться в 16 часов 57 минут, а прибывать во Львов в 5 часов 17 минут.

«Введение в эксплуатацию дополнительного пассажирского состава будет способствовать тому, что большее количество жителей Западной Украины сможет отдохнуть на Черном море.

Отметим, что вопрос о необходимости усилить железнодорожное сообщение между Западной частью Украины и Одессой во время курортного сезона ставился на правительственном уровне еще весной нынешнего года.