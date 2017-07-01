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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Связи Львова с Одессой окрепнут. Но только до конца лета

Категория: Новости


Связи Львова с Одессой окрепнут. Но только до конца лета

До конца лета между Одессой и Львовом будет запущен новый поезд.
Как сообщает пресс-служба Одесской железной дороги, поезд будет курсировать до конца августа через день.
Отправляться из Львова он будет в 16 часов 20 минут, а прибывать в Одессу –в 5 часов утра.
Из Одессы же составы будет отправляться в 16 часов 57 минут, а прибывать во Львов в 5 часов 17 минут.
«Введение в эксплуатацию дополнительного пассажирского состава будет способствовать тому, что большее количество жителей Западной Украины сможет отдохнуть на Черном море.
Отметим, что вопрос о необходимости усилить железнодорожное сообщение между Западной частью Украины и Одессой во время курортного сезона ставился на правительственном уровне еще весной нынешнего года.



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