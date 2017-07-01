Реставрацию колоннады Воронцовского дворца планируется завершить уже ко Дню города

Об этом в ходе общения с журналистами сообщила начальник производственного отдела управления капитального строительства города Ольга Буц.

По ее словам, пока работы идут без отставаний от графика. При этом она подчеркнула, что финансирование за темпами работ явно не успевает. «На сегодняшний день из тридцати одного миллиона гривен, в которые оценен проект проводимых работ, выделено лишь пять миллионов.

При этом она выразила надежду, что необходимых и обещанных , что уже на ближайшей сессии горсовета будет принято решение о выделении всей необходимой суммы.

Проблема, однако, в том, что сессия запланирована на конец июля, а это значит, что даже в том случае, если надежды строителей сбудутся, то на освоение выделенных средств у них останется всего чуть более месяца.

В противном случае придется ориентироваться уже на следующий День рождения города.