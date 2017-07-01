Треть всех медучереждений, находящихся в управлении области, переводят в ранг коммунальных некоммерческих предприятий

Об этом сообщил в ходе селекторного совещания директор департамента Здравоохранения Вячеслав Полясный.

По его словам, пока речь идет о двенадцати из тридцати дух медицинских центров, находящихся в областном подчинении. Те медицинские учреждения, которые перейдут в новый статус, «…получат больше свободы, возможности привлекать средства и направлять их на развитие своей инфраструктуры! Они смогут существенно увеличить спектр оказываемых платных услуг и на совершенно законном основании, через кассу, получать заработанные средства!»

Отметим, что согласно медицинской реформе, все медицинские учреждения, находящиеся в областном управлении, должны быть переведены в такой статус до 2020 года.

Как такую новацию воспримут пациенты, за счет которых, собственно, и планируется развивать новые «медицинские предприятия», пока непонятно.