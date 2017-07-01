Рыбоохранный патруль задержал несколько нарушителей правил рыболовства

Сотрудники Одесский рыбоохранный патруль провели рейд, в ходе которого задержали несколько нарушителей правил рыболовства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, на озере Котлабух, в районе села Первомайское Измаильского района правоохранители задержали мужчину, который занимался незаконным выловом рыбы запрещенным орудием лова – лесковой сеткой. У него изъяли рыбу на общую сумму более 9 тысяч гривен.

В этот же день патрульные зафиксировали еще двух нарушителей на озере Кагул, в районе села Орловка Ренийского района. Задержанные также ловили рыбу с помощью лесковой сетки. В общей сложности, нарушители нанесли ущерб государству своими действиями на сумму 15 тысяч гривен. Запрещенные орудия лова и незаконно выловленную рыбу изъяли.

На всех нарушителей составлены протоколы по ч.4 ст.85 КУоАП. Материалы будут направлены в следственные органы для привлечения граждан к ответственности и взыскании убытков.