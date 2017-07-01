Пункт пропуска "Рени" проводит на 7% больше пассажиропотока после введения безвизового режима

Пункт пропуска "Рени", граничащий с Евросоюзом в Одесской области, проводит на 7% больше пассажиропотока после введения безвизового режима.

Мы наблюдаем незначительное увеличение пассажиров транспортного потока на границе к странам ЕС в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, - делится начальник пограничной службы, Александр Воробец.

За первое полугодие текущего года через данный пункт пропуска прошли около 100 тыс. человек и 50 транспортных средств украинцев.

Отметим, что из 420 человек, которые выехали с 11 июня (дата фактического введения безвиза) в Европу, ни один не был возвращен назад. Основная часть украинцев пересекает пункт "Рени" для въезда в такие страны как Румыния, Болгария, Молдова и Греция.

Время, которое занимают таможенные процедуры, в среднем составляет около 2-х минут для эмигрантов-пешеходов и до 2-х часов для водителей автомобилей и грузовиков.