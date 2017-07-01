Одной горячей точкой на градостроительной карте Одессы стало меньше

Строительство, которое ведётся у знаменитого дома с одной стеной получило от мэрии зеленый свет, после того как проект был согласован в деталях, а застройщик выполнил свои обязательства перед городом. Утвержденный новый проект – плод многолетних усилий архитекторов, юристов и чиновников. Теперь после многочисленных инспекций и проверок застройщик может смело приступать к работам, отметила представитель инвестора Илона Брушневская:

“ На сегодняшний момент все разрешительные документы не противоречат действующему законодательству. Они были проверены органами ГАСК и прокуратуры. Что касается нового внешнего вида проекта, стоит отметить, что здание, которое граничит с домом стеной будет только первый этаж, второй этаж он удалён вглубь постройки и таким образом визуализация и оптический эффект дома стены не нарушен”

Первоначальная версия проекта предусматривала строительство двухэтажного фасада, однако? в управлении архитектуры с таким вариантом не соглашались, мотивируя это тем, что такой фасад перегружал общую композицию и закрывал собою большую часть уникального дома, ныне этот нюанс застройщиком учтён – остаётся лишь одноэтажный флигель. С таким решением согласился главный архитектор города Александр Голованов:



“За некоторое время мы нашли понимание и вышли на тот образ, который сегодня согласован управлением архитектуры, поддержан Одесским городским советом. И в рамках законности проведения строительства будет реализован в полном объёме. Сегодня мы видим здесь по-прежнему флигель фасадный только не жилой, а жилой с очень корректным сочленением с плоской кровлей на который будет осуществляться выход из пристройки из стекла закалённого, которое находится на дворовом фасаде.”

В рамках проекта застройщик самостоятельно отреставрировал фасад дома стены и обязался привести проект к полной аутентичности как самого дома, так и всех исторических фасадов Воронцовского переулка. При этом визуальный эффект, прославивший дом будет сохранён. На полную реализацию проекта у застройщика уйдёт около года, тогда же и будет поставлена точка в многолетнем споре города и владельца будущего дома.