В Одесской области приступили к реорганизации системы ПТУ

Одним из первых примеров стало объединение трех аграрных училищ в трех северных районах области – Савранском, Балтском и Кодымском.

В результате будет создан Центр профтехобразования на Севере Одесской области. При этом местом его дислокации станет Саврань, а в Кодыме и Балте будут работать его отделения.

По мнению руководства области, в результате ни для учащихсмя, ни для преподавательского совта практически ничего не измениться. Но при этом в результате реорганизации удастся оптимизировать и сократить т.н. «накладные расходы».

Напомним, что о системе реорганизации и оптимизации системы Профтехобразования региона заговорили еще два года назад, когда ее содержание было в полном объеме переложено с государственного на местные бюджеты. И с тех пор сотрудники и учащиеся ПТУ опасаются, что это приведет к сокращению их числа путем закрытия ряда «нерентабельных» училищ.