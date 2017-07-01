Серьезный пожар произошел накануне на судоремонтном заводе в Одесской области

Возгорание произошло накануне на территории Килийского судоремонтно-судостроительного завода около 18 часов 30 минут. Как выяснилось, загорелась кормовая часть ожидавшего ремонта словацкого сухогруза.

Огонь охватил площадь в 250 квадратных метров. На завод срочно прибыли пожарные расчеты. Им удалось не допустить переноса огня на другие суда, локализовать пожар, а уже к 22 часам полностью его ликвидировать.

В ликвидации пожара участвовали 7 единиц спецтехники и 36 человек личного состава.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Пострадавших нет.