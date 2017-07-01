В Одесском регионе найден резерв для обеспечения жильем переселенцев

Как отметил в ходе совещания губернатор Максим Степанов, таковым являются общежития, многие из которых хотя и продолжают числиться на балансе различных организаций, совершенно не используются. В связи с этим он дал указание профильному департаменту при содействии юридического управления поставить вопрос перед министерствами и организациями, на балансе которых находятся эти объекты, о передаче их на баланс области.

По его убеждению, многие такие объекты смогут получить т.с «вторую жизнь».

В первую очередь, как место временного проживания для переселенцев, находящихся на территории региона.

Первый такой объект- комплекс общежитий в Раздельнянском районе будут передан под размещение переселенцев уже в ближайшее время. А для удобства транспортного сообщения будет организован новый автобусный маршрут, который всего за сорок минут сможет доставлять людей в Одессу и обратно.