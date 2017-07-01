На пляжах Одесского региона морская вода остается чистой. Почти

На большинстве пляжей региона морская вода соответствует по микробиологическим и химическим показателям соответствует норме.

Об этом по результатам проведенных исследований сообщают в областном управлении СЭС.

Впрочем, столь радужная картина сложилась не на всех популярных пляжах. К сожалению, на городском пляже Затоки по микробиологическим показателям отмечено превышение предельно допустимых норм.

Такая же ситуация на пляжах на станциях Солнечная и Лиманская.

К тому же, как известно, пробы морской воды на анализы берут всего раз в неделю.

Причем, по имеющейся информации, результаты сообщают лишь через несколько дней.

А если в течение этого времени, скажем, прошли сильные дожди, то реальная ситуация с состоянием морской воды в прибрежной зоне к этому времени может уже измениться.