На пляжах Одесского региона морская вода остается чистой. Почти

На большинстве пляжей региона морская вода соответствует по микробиологическим и химическим показателям соответствует норме.
Об этом по результатам проведенных исследований сообщают в областном управлении СЭС.
Впрочем, столь радужная картина сложилась не на всех популярных пляжах. К сожалению, на городском пляже Затоки по микробиологическим показателям отмечено превышение предельно допустимых норм.
Такая же ситуация на пляжах на станциях Солнечная и Лиманская.
К тому же, как известно, пробы морской воды на анализы берут всего раз в неделю.
Причем, по имеющейся информации, результаты сообщают лишь через несколько дней.
А если в течение этого времени, скажем, прошли сильные дожди, то реальная ситуация с состоянием морской воды в прибрежной зоне к этому времени может уже измениться.