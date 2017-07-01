В Одессе на взятке «погорел» председатель ОСМД

Об этом сообщает департаменте защиты экономики Генпрокуратуры.

По преданной гласности информации информации ведомства, председатель одного из ОСЧМ и член правления были задержаны при попытке получение взятки в размере пяти тысяч долларов.

Чтобы за выдачу письма-разрешения на подключение к электроэнергии и водоснабжению.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 368-3 УК Украины (коммерческий подкуп должностного лица). Которая предполагает наказание до семи лет лишения свободы.

Отметим, однако, что Генпрокуратура почему-то так и не сообщила, о каком конктретно ОСМД идет речь.