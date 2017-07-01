Девушку-бойца АТО из Одесской области убили…свои?

Такую версию гибели уроженки Окнянского района 23-летней Надежды Морозовой озвучил «ТСН» Прокурор сил АТО Олег Сенюк.

По его словам, пероначальная версия, что она погибла от неприятельского обстрела не находит подтверждения. В перую очередь, потому, что погибла она от пулевого ранения в голову, а обстрел был минометно-артиллерийским.

Таким образом, рассматриваются в основном две версии- умышленное убийство или убийство по неосторожности.

По его словам, уже есть подозреваемый, который отрицает наличие злого умысла, но при этом дает понять , что это стало следствием неосторожного обращения с оружием.

Расследование продолжается.

Отметим, что убийство собственных бойцов является, к сожалению, печальной реальностью практически любого боевого конфликта. Причем нередко это касается не только рядовых бойцов, но генералов и даже маршалов. И отнюдь не только в «наших пенатах»

Так, в 1941 году во время боевых действий в Северной Африке огнем собственной зенитной артиллерии был сбит самолет, в котором находился командующий итальянскими войсками на этом театре военных действий Уго Кабальеро.

А двумя годами позже так же от т.н. «дружественного огня» при аналогичных обстоятельствах погиб командир дивизии СС «мертвая голова» обергруппенфюрер Теодор Эйке.