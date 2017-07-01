Одесские предприниматели пожаловались губернатору на жизнь

Малый и средний бизнес Одесского региона поставлены буквально на граньвыжитвания.

Об этом предприниматели сообщили лично губернатору Максиму Степанову.

И, в первую очередь, жаловались на огромные штрафы, которые буквально по любому поводу накладывают на них фискальные службы.

Наибольшее число нарушений, за которые предприниматенлям приходится выкладывать «Свои кровные» касаются учета сотрудников и проведенной ими работы.

При этом в условиях двукратного роста минимальной зарплаты бизнесмены были вынуждены максимально оптимизировать штат и до некоторых форм отчетности у них просто не доходят руки.

Поэтому они просили губернатора посодействовать тому, чтобы «…проверки носили не сугубо карательный, а предупредительный и разъяснительный характер!»

Правда, что именно под этим подразумевается, так и осталось непонятным.

Тем не менее, Максим Степанов внял просьбам бизнесменов и распорядился созадать специальную двустороннюю рабочую группу, которая изучит ситуацию и разработает рекомендации по изменению к действующему законодательству.

Напомним, что еще в период вступления в должность Максим Степанов неоднократно заявлял, что именно малый и средний бизнес является, своего рода, залогом успешного экономического развития региона.