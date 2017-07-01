Морская вода на трех пляжах Затоки не отвечает стандартам

В Одесской области морская вода на трех пляжах курортного поселка Затока Белгород-Днестровского района не отвечает стандартам, и купаться в такой воде опасно, сообщили в Одесском лабораторном центре Министерства охраны здоровья Украины. Представитель центра Елена Варецка в комментарии Укринформа отметила, что отобранные из центрального пляжа Затока, а также баз отдыха Шовковик в Солнечном районе и Кобзарь Лиманского району Затоки не отвечают нормативным требованиям. По ее словам, морская вода практически на всем побережье Одесской области, включая пляжи Одессы, отвечает санитарно микробиологическими стандартам.