 
Информация к новости
  • Просмотров: 125
  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

В Одессе «по горячим следам» задержан уличный грабитель

Категория: Новости


По сообщению Патрульной полиции, накануне ночью неизвестный(на тот момент) преступник  на поселке Котовского  ограбил двух проходящих девушек, по угрозой насилия отняв у них кошельки и мобильные телефоны.

Однако им удалось сообщить в полицию, в результате грабителя обнаружили и задержали буквально в нескольких кварталах от места преступления.

28-ми летний мужчина доставлен в местное отделение в полицииц.

За совершенный грабеж он теперь может провести в «местах не столь отдаленных» до восьми лент.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 