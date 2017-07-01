В Одессе «по горячим следам» задержан уличный грабитель

По сообщению Патрульной полиции, накануне ночью неизвестный(на тот момент) преступник на поселке Котовского ограбил двух проходящих девушек, по угрозой насилия отняв у них кошельки и мобильные телефоны.

Однако им удалось сообщить в полицию, в результате грабителя обнаружили и задержали буквально в нескольких кварталах от места преступления.

28-ми летний мужчина доставлен в местное отделение в полицииц.

За совершенный грабеж он теперь может провести в «местах не столь отдаленных» до восьми лент.