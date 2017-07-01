В Затоке горел домик на базе отдыха

6 июля в 14:13 в службу спасения «101» поступил сигнал о возгорании на крыше деревянного дома для отдыха пансионата «Затока» в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Как сообщили в региональном управлении службы по ЧС, на момент начала пожара деревянное строение пустовало, и в нём никто не проживал. Примерно через час после вызова сотрудники 16-й государственной пожарно–спасательной части полностью потушили огонь. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Вероятная причина происшествия — короткое замыкание в электросети. Погибших и травмированных нет.