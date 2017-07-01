В одном из кафе Суворовского района Одессы произошла стрельба во время поминального обеда.

Об этом сообщили очевидцы. Информацию об инциденте также подтвердил советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк.

По его словам, имело место мелкое хулиганство с использованием травматического оружия, в результате которого получили ранения два человека.

Злоумышленники были на автомобиле «БМВ» иностранной регистрации. Автомобиль задержали. Хулиганы разыскиваются.

Суворовским ОП ГУНП открыто производство по ст 122 УК.