42 летнюю женщину сбил поезд, а перед этим ее сожитель зарезал себя. Об этом сообщаем "048".

В пресс-службе ГУНП подтвердили, что такие случаи имели место. Так, 29 июня вечером сожитель Алены Русановой в доме на линии 13-го трамвая выпивал алкоголь и пытался бить сожительницу. Алена вызвала полицию, правоохранители успокоили пьяного дебошира.

После уезда копов Алена уговаривала мужа лечь спать, однако тот все никак не мог успокоиться. Когда Алена вышла на балкон, то увидела мужа с ножом – он всадил лезвие в сердце. Мужчина скончался, Алена вызвала полицию, сотрудники которой забрали ее в отделение полиции.

По словам коллег Алены, в полиции не верили версии о самоубийстве и заставили Алену подписать заявление о том, что она убила своего сожителя в ходе самообороны. Однако Алена не хотела подписывать заявление.

Еще 2 июля в 15:20 коллеги общались с Аленой по телефону, в ее голосе не было волнения, хоть она и находилось долгое время в подавленном состоянии. А через час и двадцать минут коллеги узнали, что Алену сбил поезд под Ивановским мостом.

Пока достоверно не ясно, была ли это случайность или Русанова Алена решила свести счеты с жизнью из-за давления со стороны правоохранительных органов.