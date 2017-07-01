 
Информация к новости
  • Просмотров: 458
  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Празднование дня рождения завершилось трагедией

Категория: Новости


Празднование дня рождения завершилось трагедией

Накануне в Балтском районе в селе Перелеты компания из пяти человек  в зроде празднования дня рождения захотела прокатиться на моторной лодке по местному водохранилищу.

Однако в тридцати метрах от берега лодка внезапно перевернулась. Спастись удалось лишь одной 18-ти летней девушке. Трое других- девушек,  сестры –шестнадцати, семнадцати и двадцати  трех лет не найдены до мсих пор.

Поиски , в которых принимают участие правоохранители, спасатели и местные жители продолжаются. Начато уголовное производству по части 4 статьи 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай).



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 