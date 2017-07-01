Празднование дня рождения завершилось трагедией

Накануне в Балтском районе в селе Перелеты компания из пяти человек в зроде празднования дня рождения захотела прокатиться на моторной лодке по местному водохранилищу.

Однако в тридцати метрах от берега лодка внезапно перевернулась. Спастись удалось лишь одной 18-ти летней девушке. Трое других- девушек, сестры –шестнадцати, семнадцати и двадцати трех лет не найдены до мсих пор.

Поиски , в которых принимают участие правоохранители, спасатели и местные жители продолжаются. Начато уголовное производству по части 4 статьи 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай).