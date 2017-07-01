Турецкое «Орел и решка» будет снимать в Одессе

Сегодня, 7 июля, Одесса стала съемочной площадкой для съемочной группы из Турции. Как сообщила директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова, на улицах города будет сниматься турецкое развлекательное тревел-шоу по типу украинского «Орел и решка».

Главные герои проекта должны будут провести в Одессе несколько дней с максимальным и минимальным бюджетом.

"Эта передача продемонстрирует Одессу туристическую для турецкого туристического рынка", — прокомментировала новость Маркова.

Также в Одессе проведут несколько промотуров для туроператоров из стран Прибалтики, чтобы прорекламировать ее как курорт для европейцев.